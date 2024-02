J. Cole est le meilleur rappeur en vie pour Benny The Butcher

"Il y a une aura différente avec lui"

Benny The Butcher s’est montré très élogieux envers J. Cole dans une interview accordée à Hip Hop Dx ce jeudi 15 février. Pour répondre à la question "Quel est le meilleur rappeur vivant ?", le natif de New York a cité le rappeur de Dreamville.

"Je dois dire que Cole est le meilleur rappeur vivant", a déclaré Benny. "En ce moment, c'est tout frais dans ma mémoire. Ça doit être ce gamin. C'est une aura différente avec lui, n'est-ce pas ? Il a toujours été un prétendant, mais j'ai l'impression qu'il est en train de s'imposer. Vous savez quand Lil Wayne a dit qu'il allait exploser ? J'ai l'impression qu'il le fait en ce moment."

Benny The Butcher calls J. Cole the best rapper alive 🫡pic.twitter.com/R6EXmrgG9v — Team DREAMVILLE (@TeamDreamville) February 15, 2024

Benny The Butcher a également révélé qu'il était récemment dans un séminaire avec l'équipe de Dreamville et qu'il a vu J.Cole devenir "fou" : "J'étais à un séminaire Revenge of the Dreamers il n'y a pas si longtemps et J. Cole était là tous les jours en train de devenir fou. C'était le feu. Il y avait tout un tas de rappeurs, JID, Smino, Daylyt, moi, Cole. Un tas de producteurs que je ne me souviens même plus..."

Benny The Butcher a toujours affirmé sa domination sur le hip-hop, mais il n'hésite pas non plus à reconnaître les talents qui l'entourent. J. Cole, pour cette raison, est un nom qu'il évoque toujours. Benny The Butcher a également cité que le meilleur couplet de J. Cole est sur son titre phare de 2022, "Johnny P's Caddy" en feat avec ce dernier.