Booba clashe à nouveau Gims

"T'es vraiment une race à part"

Cela faisait un petit mois que le clash entre Booba et Gims n’avait pas refait surface. Mais c’est bien trop discret et long pour le Duc, qui a renvoyé une pique à son ennemi ce samedi 03 février. Un tweet d'un extrait d'interview de Gims, concernant une prétendue invitation du Congo que ce dernier aurait refusé. On peut l'entendre dire : "J'ai dû décliner l'invitation car cela me semblait trop compliqué, et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, ils ne sont pas en train d'inventer une histoire. Moi en tant que Congolais, arriver comme ça avec le chef d'État français, ce n'était pas la meilleure idée".

Les mots de Booba pour cet extrait sont pour le moins virulents : "T'es vraiment une race à part".

La dernière pique du Duc envers Gims datait de début janvier 2024, où il le clashait avec Black M, ancien membre de la Sexion d'Assaut. En décembre 2023, Booba s'en prenait à Gims par rapport à sa rencontre avec Bill Gates. Gims ne semble plus répondre aux attaques de Booba depuis début décembre dernier et leur clash à propos du complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna, où Booba avait témoigné. L'interprète de "Reste" avait clashé le Duc par rapport à Vincent Bolloré : "Regardez comme il est pressé de poucave celui-là... t'as même pas un peu de pitié pour un mec qui a acheté 500K de places pour ton Stade de France ?" .