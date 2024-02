Formation Taxi et VTC : devenez chauffeur avec Drop Academy

Si la conduite est votre passion, pour ne pas en faire votre travail ? Vous aimeriez vous professionnaliser dans un métier qui demande rigueur et bonne conduite afin de satisfaire au mieux la clientèle ? Vous former et obtenir votre certification à ce métier dans des conditions optimales ?

Avec dix ans d'expertise comme centre de formation et VTC et avec un taux de réussite de 95%, Drop Academy, c'est LA référence en formation Taxi et VTC. L'enseigne vous accompagne en effet dans votre préparation aux examens théoriques et pratiques pour l'obtention de votre carte professionnelle. Leurs douze centres de formation répartis dans toute la France dont Paris, Pantin, Orléans, Montrouge, Roissy, Meaux, Champs-sur-Marne, Montreuil, Lyon et Nanterre vous offrent un accompagnement de proximité et personnalisé. Le plus remarquable dans tout cela ? La possibilité de financer votre formation par divers organismes ! Alors formez-vous sans plus attendre avec Drop Academy ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur Drop Academy !