Booba : son compte Twitter a disparu

Comme une impression de revivre des événements que nous avons déjà vécus... Suite à plusieurs signalements, le compte X de Booba a encore été suspendu par la plateforme. Une nouvelle sanction pour le Duc de Boulogne qui se voit retirer petit à petit de tous les réseaux sociaux. Ses attaques répétées contre Mehdi Maïzi et le journal Libération en sont peut-être la cause.

Sur Twitter, le rappeur s'exprimait très souvent sur toutes ces histoires et conflits, comme avec Sadek depuis de nombreux mois. Un compte qui était suivi par plus de 6 millions de personnes. Sur Instagram, ce n’est plus la même chose. En novembre dernier, un huitième compte Instagram a été suspendu pour Booba (Prt Club). Cela semble être un cycle sans fin, et il est probable que cela se reproduira. Son compte personnel, très suivi (4,5 millions d’abonnés), avait déjà été banni. Comme s'il n'avait pas retenu la leçon, Booba avait créé de multiples comptes de substitution (boobaghost, elieyaffaofficiel, boobaoffiacial…), tous finissant par être bannis également.

Récemment, on apprenait que le Duc voulait lancer un nouveau média rap. Il avait déjà créé OKLM en 2014, un média rap indépendant qui n’existe plus aujourd’hui depuis mars 2020.