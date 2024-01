Kid Cudi : une statue dans Paris pour son nouvel album

Le rappeur américain Kid Cudi a fait installer une statue géante à son effigie sur la Place de la Bourse, au cœur de Paris, pour célébrer la sortie de son nouvel album "Insano".

Une statue qui représente l'artiste de façon démoniaque, avec les paumes tournées vers le ciel et la tête baissée. Les yeux de la statue sont éclairés en rouge… Un coup de communication spectaculaire pour le rappeur de 39 ans qui a suscité l'attention des passants et des médias. La structure éphémère haute de plus de dix mètres devrait rester en place jusqu'à la fin de la période de promotion de l'album, avant d'être démontée.

Il s’agit du neuvième album de Kid Cudi, marquant ainsi son retour en 2024. L’artiste avait déjà annoncé sur ses réseaux qu’il sortirait un livre, un peu comme ses mémoires où il promet d’être "honnête" en parlant de "sexe, de drogues, d’amour, de foi, et de mélodies". Dans son dernier projet "Insano", on peut noter des featurings avec Travis Scott, Asap Rocky, Pharrell Williams, Lil Wayne, XXXtentacion ou encore Young Thug. Un casting XXL.

Giant Kid Cudi statues were put up in Long Beach, CA and Paris, France. pic.twitter.com/YUa0jqsMSL — The Fourth Corner (@fourthcornertv) January 13, 2024