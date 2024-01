Booba et Sadek se clashent à nouveau durement

"Montre nous, montre aux gens, non?"

Un jour de plus s'est écoulé, et les clashes entre les rappeurs Booba et Sadek continuent… Ce jeudi 11 janvier, Booba continuait de menacer Sadek en masquant un peu ses intentions : "Quand tu vas rentrer à Paname, ça va être sport. Bientôt tes procès. Compliqué...", ou encore "Je vois ça. Tu m'attribues beaucoup trop de qualités. Profitez bien…"

Le Duc ne semble plus vouloir s’arrêter pour terminer son adversaire. Il demande encore à Sadek des preuves de plusieurs affaires dans lesquelles ce dernier a été confronté, comme sa garde à vue après un accident de la route

.@Sadekniuum pourquoi tu sors pas les preuves gros cochon? Montre nous, montre aux gens nan? En tous cas toi tu fais la une. Importateur de chevaux, Nice tout ça... Tu vas voiiiirrrrrrr mon Jojo 😎 pic.twitter.com/EPPl5Byjwg — Booba (@booba) January 12, 2024