Beendo Z bientôt à la Coupe du monde de football ?

Une carrière rappeur/footballeur

Afin de retrouver leur lustre d’antan, l’équipe nationale de football camerounaise pourrait compter sur un renfort inattendu. En effet, le rappeur Beendo Z a de gros projets avec la sélection africaine. Interrogé sur ses objectifs avec le football, l’interprète du tube "Pas Bête" a confié qu’il visait la Coupe du Monde 2026 : "Objectif CDM 2026 aux États-Unis avec l’équipe du Cameroun. Je vais tout donner." dit-il. Un énorme objectif.

Beendo Z à propos de sa carrière dans le FootBall :



Après son premier album « l’Elu » sorti le 17 juin 2022, le rappeur de Saint-Gratien a sorti « De la Fontaine » en novembre dernier. En dehors de la musique, Beendo Z a déjà évolué en national 3, ce qui équivaut à la cinquième division française de football. Un très bon niveau qui peut lui permettre de rêver à participer à ce bel événement en 2026, même si le chemin reste et sera encore long, surtout à 24 ans. Le rappeur a également foulé les pelouses de Suisse, en évoluant à l’Olympique de Genève. En juin dernier, l’artiste avait expliqué avoir reçu des propositions de plusieurs clubs après le match Rappeurs vs Streameurs organisé par Skyrock. De beaux projets seront à venir pour le camerounais, en tout cas on lui souhaite la meilleure des carrières sur et en dehors des terrains de football !