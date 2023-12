YNW Melly : son procès pour double meurtre à nouveau reporté

Il aura lieu le 05 mars 2024.

Selon un article du Miami Herald, publié samedi 30 décembre, le nouveau procès de YNW Melly pour double meurtre a été repoussé à la demande de l'équipe du rappeur. Le 20 décembre dernier, le juge John Murphy de la Broward Circuit Court avait accordé aux avocats de YNW Melly un délai supplémentaire pour préparer leur défense.

Le nouveau procès devait initialement reprendre en février, mais les archives judiciaires indiquent que John Murphy a fixé la date du nouveau procès au 5 mars. La défense aurait maintenant le temps de procéder à plus d'une douzaine de dépositions avant le procès avec les témoins de l'État. Plusieurs dépositions prévues fin décembre et début janvier ont été annulées cette semaine.

La semaine dernière, le juge Murphy a partiellement accepté 13 requêtes de la défense visant à exclure des éléments de preuve essentiels. Selon le Miami Herald, il a limité l'admission des preuves numériques, y compris les messages, au jour et à la fin des meurtres. Le premier procès de Melly avait inclus des messages textuels datant d'avant les meurtres, y compris des échanges entre YNW Melly et sa mère Jamie Demons-King.

Une audience a été programmée en janvier, au cours de laquelle le juge Murphy examinera plusieurs des requêtes en cours.

On rappelle que YNW Melly est jugé pour le meurtre de deux de ses associés, YNW Sakchaser et YNW Juvy, le 26 octobre 2018. Selon la police, il aurait tiré après une séance en studio alors qu'ils roulaient dans une voiture conduite par YNW Bortlen. YNW Melly et Bortlen auraient ensuite simulé une fusillade au volant, et Bortlen a conduit les deux corps au Memorial Hospital de Miramar, en Floride. Il a dit à la police qu'ils avaient été abattus dans un drive-by. Si YNW Melly est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la peine de mort.