50 Cent et Fat Joe ont passé noël ensemble

Tout semble aller pour le mieux entre les deux rappeurs.

Réconciliés récemment, on pensait que les deux rappeurs étaient de nouveau en froid, surtout quand Fat Joe trainait avec Kenneth McGriff Jr, dont le père aurait conspiré pour assassiner 50 Cent. Ce lundi 25 décembre, les deux rappeurs ont été aperçus sur le terrain lors du match de Noël opposant les New York Knicks aux Milwaukee Bucks. "In Da Club" retentissais dans les haut-parleurs du Madison Square Garden :

50 Cent & Fat Joe spend Christmas Day together courtside watching New York Knickshttps://t.co/3Yh0bOWXIA pic.twitter.com/6NbFoMqhlH — HipHopDX (@HipHopDX) December 25, 2023

Tout semble aller pour le mieux pour les deux compères, ce qui change des rumeurs incessantes dont ils faisent preuves dans les années précédentes. Fat Joe s'était retrouvé en conflit avec 50 Cent au début et au milieu des années 2000 en raison de ses liens avec Ja Rule. À l'époque, la tension qui régnait entre eux avait divisé non seulement la communauté hip-hop, mais aussi le milieu du basket-ball professionnel.

Les deux rappeurs se sont balancés des sacrés piques pendant des années, mais désormais tout ça est réglé depuis longtemps, et Fifty a même fait monter Joe sur scène à Brooklyn cet été, lors d'un de ses concerts. Fat Joe encensait même l’album "Get Rich or Die Tryin" de 50 Cent en octobre dernier : "Un des plus grands albums de tous les temps. Ses flows, ses mélodies, ses instrus, c'était une énergie jamais vue dans le Hip Hop. Cette énergie avec laquelle il est arrivé, ça m'a scotché" disait le rappeur de 53 ans.