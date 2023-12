Kaaris : les chiffres et les réactions de "Day One"

le coulage le coulage le coulage le coulage... pic.twitter.com/56jrLM0Cvj — Lovro GloGang  🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) December 18, 2023

A titre de comparaison, "Or Noir" sorti en 2013 avait fait 19000 ventes la première semaine de sa sortie. "Day One", compte des featuring XXL avec Koba LaD, SCH, Hamza et Kerchak. Et une absence a fait beaucoup parler, celle de son ami Kalash Criminel. Les deux artistes avaient pourtant sorti un album commun l'année dernière, "SVR" . L’interprete de "Zoo" s’est exprimé sur cette absence dans son Planeterap: "Il y a des surprises qui arrivent. On a fait l'album en commun, on était fatigués, on voulait plus se voir" a t-il déclaré. Kalash Criminel présent aussi dans l’émission a apporté son soutien à son ami : "J'ai ramené mon cd, on écoute à fond. C'est l'album du moment. C'est la famille ça bouge jamais."