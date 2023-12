50 Cent continue de troller Diddy

"Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau"

50 Cent continue de se moquer de Diddy à propos de ses accusations d'agression . Le rappeur du Queens ne le lâche pas.

Ce mercredi 13 décembre, le Los Angeles Times a publié un article sur Diddy, qui a été accusé d'agression sexuelle dans plusieurs procès au cours des derniers mois . Dans cet article, Diddy est en outre accusé d'avoir "frappé et donné un coup de poing" à une femme dans les bureaux de Bad Boy en 1994.

Dans de récentes mises à jour sur Instagram, 50 Cent a fait référence à l'article du Times, ainsi qu'aux spéculations entourant la relation de Diddy avec la Recording Academy.

"Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau", a déclaré 50 Cent dans la légende de son post.

Le lendemain, il réitère en utilisant le surnom de "Brother Love", connu pour qualifier Diddy : "Qu'est-ce que tu faisais là-bas Brother Love ?" :

La dernière déclaration de 50 Cent survient également après que Diddy ait été cité dans un procès accusant le trafic et le viol d'une jeune fille de 17 ans. À la suite de ce procès, Diddy a publié une nouvelle déclaration sur les "accusations écœurantes" dont il fait l'objet : "Laissez-moi être absolument clair : je n'ai fait aucune des choses horribles qui sont alléguées", a-t-il déclaré, avant de poursuivre "Je me battrai pour mon nom, ma famille et la vérité."