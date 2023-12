Jul : l'hilarante parodie de Malik Bentalha

Décidément, l’humoriste Malik Bentalha fait son retour en force sur les réseaux sociaux. Après son carton sur l’imitation de l’émission CNEWS, il a réalisé ce 14 décembre une parodie du rappeur Jul, imitant le cadre de l’émission "A COLORS SHOW".

Malik Bentalha interprète le rôle de "La Bul", rappeur marseillais, pour son tout nouveau single "Mange-moi l’ananas". Une imitation d'un "Colors", très connu pour promouvoir des artistes originaux avec une esthétique singulière. Pour aller encore plus loin, Malik Bentalha a mis en ligne le son sur les plateformes de streaming et a créé des profils sur les réseaux sociaux.

La parodie a été bien accueillie sur les réseaux sociaux, et elle a contribué à promouvoir le spectacle de l’humoriste français, "Nouveau Monde", ainsi que le lancement de la mise en vente des places pour sa tournée, ce 15 décembre 2023.

Ce gars est revenu nous divertir en 2023 😂

L'autre parodie, celle sur Pascal Praud et ses confrères avait été largement partagée sur les réseaux sociaux, atteignant même plus de 4 millions de vues sur sa chaîne YouTube et 33 millions sur Twitter.

Le vrai rappeur marseillais Jul n'a pas encore réagi à cette parodie sur ses réseaux sociaux. Connu pour sa sympathie, il devrait le prendre à la rigolade.