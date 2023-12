Une saison en enfer : un livre sur "notre" basket

Si vous avez déjà joué, vous allez vous y retrouver !

Les copains de Reverse et de Basketsession avaient déjà franchi le pas en passant du magazine au mook, un objet hybride entre le mag et le livre. Ils franchissent une étape de plus avec un "vrai" livre, "Une saison en enfer", une plongée au cœur d'une équipe de basket qui vise la montée. Il s'agit d'une fiction, toute la trame narrative a été écrite par Antoine Pimmel et l'ensemble de la rédaction. Les illustrations ont été faites par l'artiste letton Vladislavs Lakse et la préface est signée Rémi Reverchon de beIN Sports.

En plus de suivre l'équipe mois par mois à travers les yeux du narrateur (on ne sait pas précisément qui c'est, si ce n'est que c'est l'un des joueurs de l'équipe), on retrouve des portraits robots de joueurs types (le pivot qui fait de la muscu, le gamin qui ne pense qu'à faire des cross, le mec plus fan de sneakers que de basket...), des listes (les pires excuses pour ne pas venir à l'entraînement, les pires phrases entendues au basket, tu sais que ton équipe est nulle quand...) et ce qu'on a appelé des "questions philosophiques" (peut-on être meneur sans casser les couilles ? Un bon arrière est-il un arrière mort ? L’Euroleague est-elle la dernière niche des bobos du basket ? Pourquoi les intérieurs sont-ils d'énormes boulets ? Ceux qui parlent le plus de basket s'y connaissent-ils vraiment ? A-t-on déjà vu un ailier avec un cerveau ?...).

Si vous avez déjà joué au basket, c'est forcément un livre dans lequel vous allez vous reconnaître. Ou reconnaître des gens ou des situations que vous avez connues. Etant entendu que c'est évidemment écrit au 7ème degré !

Un livre pour tous les amateurs de basket et surtout tous les basketteurs amateurs : ceux qui se prennent (trop) au sérieux, ceux qui viennent seulement pour rigoler avec les copains, ceux du dimanche, ceux qui font tout pour progresser, ceux qui n’ont plus mis un tir depuis le passage à l’Euro, ceux qui rêvent de devenir pro ou au moins la star de leur équipe, ceux qui kiffent des shorts longs, ceux qui ont un t-shirt sous le maillot et même ceux qui portent des bandeaux !



Des arbitres, des succès, des échecs, de la joie, du drame, mais surtout un amour commun, celui de la balle orange.