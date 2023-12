Freeze Corleone : son concert interdit à Nantes reporté ?

Il aurait lieu le 28 février 2024.

On apprenait ce vendredi 01 décembre que l e rappeur Freeze Corleone était interdit de concert à Nantes . La préfecture de Loire-Atlantique avait justifié cette décision en invoquant des "risques de trouble à l'ordre public", liés aux paroles et aux prises de position de l'artiste, jugées "controversées et potentiellement provocatrices".

Les fans étaient pour la plupart sur place au moment de l’annonce et ont reçu, à 19 h, l’information du report du concert au 28 février 2024, sous réserve de validation par le Conseil d’État.



La production du rappeur a fait appel de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes. Cette affaire a ravivé sur les réseaux sociaux le débat sur la liberté d'expression et la censure dans le milieu artistique, et a soulevé des questions sur les limites à imposer à la liberté artistique.

Le 24 et 25 novembre dernier, deux concerts avaient été annulés par la préfecture de police de Paris , qui craignait que "des troubles à l’ordre public surviennent" ou que "des propos antisémites soient tenus à l’occasion des représentations". Finalement, l a justice avait autorisé le rappeur à monter sur scène , estimant que cette interdiction était "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et de réunion". Ce n’est pas la première fois que Freeze Corleone est dans la tourmente. En mars dernier, la ville de Rennes a essayé d’interdire son concert , mais le recours avait été rejeté.