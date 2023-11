Tupac et Biggie : les papiers de leurs arrestations mis aux enchères

Une somme astronomique.

Des photos inédites des arrestations de Tupac Shakur et de Biggie, ainsi que des cartes d'empreintes digitales, ont été mises aux enchères. On retrouve également la photo d'identité de 2Pac et sa carte d'identité de prison de la même année, qui n'ont jamais été vues. Une somme astronomique est mise en vente par l’un des principaux marchands de souvenirs du pays, Momentsintime.com : 225 000 dollars pour chaque pièce.

La fiche d'empreintes digitales signée de Tupac comporte sa photo d'identité en noir et blanc et l'inscrit sous son vrai nom, Lesane Parish Crooks. La carte du rappeur provient de son arrestation en 1995 pour agression sexuelle sur une fan nommée Ayanna Jackson. Après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle, Tupac a été condamné à un an et demi de prison. Cependant, il n'a purgé que neuf mois de sa peine avant d'être libéré.

La carte d'empreintes digitales signée de Biggie présente une photo d'identité en noir et blanc du défunt rappeur de Brooklyn, sous son vrai nom Christopher Wallace. La carte de Biggie fait suite à son arrestation en juin 1995 à Philadelphie sur la base d'un mandat d'arrêt de Camden, pour avoir prétendument cassé la mâchoire d'un homme et lui avoir volé son téléphone portable, ses bijoux et son bipeur.

Les souvenirs de 2Pac font partie des nombreux objets vendus aux enchères au fil des années, notamment sa bague en or et en rubis à couronne de diamants, achetée par Drake pour 1 million de dollars au mois d'août 2023.