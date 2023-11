Tupac : Suge Knight accuse Snoop Dogg d'être impliqué dans son meurtre

"J'ai vraiment besoin d'avoir une conversation avec lui".

Suge Knight a exigé des réponses de Snoop Dogg sur le meurtre de 2Pac, déclarant qu’il avait des "explications" à donner. Dans un extrait de son podcast Collect Call, le fondateur de Death Row Records, actuellement incarcéré, qui se trouvait dans la voiture de 2Pac la nuit où il a été abattu à Las Vegas, a remis en question le rôle de Snoop Dogg dans la mort de la légende du rap.

Lorsqu'il a été interrogé sur l'implication présumée de Diddy dans le meurtre de 2Pac, Suge Knight s'est tourné vers Snoop Dogg et a déclaré qu'il souhaitait s'entretenir en tête-à-tête avec son ex-signataire, qui est aujourd'hui propriétaire de Death Row Records.

"En ce qui concerne la situation de Snoop, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin d'avoir une vraie conversation avec lui", a-t-il déclaré. "Je savais que 2Pac avait fait tout ce qu'il fallait pour lui en le faisant participer à ‘All Eyez On Me’, en parlant de lui et en étant sincère avec lui. Et si c'est vrai ce qu'ils disent, face à face, il y aura beaucoup d'explications à donner."

Suge Knight a fait un certain nombre d'autres déclarations, notamment que Snoop Dogg n'avait jamais rendu visite à 2Pac à l'hôpital après son assassinat, bien que le concerné ait affirmé à plusieurs reprises avoir vu 2Pac avant sa mort. Il a également affirmé que Snoop Dogg et Daz Dillinger avaient composé une chanson avec l'un des tueurs présumés de 2Pac, DeAndre Smith. Des déclarations qui vont forcément faire réagir le monde du Rap-Us.