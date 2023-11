YNW Melly envoie un message à ses fans avant son procès

Il aura lieu en février 2024.

Avant son procès prévu le 05 février 2024, YNW Melly a adressé ce mercredi 22 novembre un court message à ses fans. Sur Instagram, le rappeur de Floride a partagé une photo de lui lors d'un de ses rendez-vous au tribunal et a fait savoir à son public à quel point il les appréciait.

Au début du mois de novembre, le juge John Murphy avait reporté le nouveau procès pour double meurtre de YNW Melly, estimant que les procureurs avaient besoin de plus de temps pour se préparer. La requête déposée par les procureurs adjoints affirme que leur charge de travail est plus lourde qu'ils ne le pensaient, en partie à cause des accusations supplémentaires de témoins portées contre le rappeur et son co-accusé, YNW Bortlen.

On rappelle que YNW Melly est jugé pour le meurtre de deux de ses associés, YNW Sakchaser et YNW Juvy, le 26 octobre 2018. Selon la police, il aurait tiré après une séance en studio alors qu'ils roulaient dans une voiture conduite par YNW Bortlen. YNW Melly et Bortlen auraient ensuite simulé une fusillade au volant et Bortlen a conduit les deux corps au Memorial Hospital de Miramar, en Floride. Il a dit à la police qu'ils avaient été abattus dans un drive-by.

Si YNW Melly est reconnu coupable, il pourrait être condamné à la peine de mort. On verra d'ici là si il n'y a pas de nouveaux rebondissements avant son procès en février 2024.