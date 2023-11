Jul : quand la "Star Academy" reprend "Bande organisée"

On a beau y mettre la meilleure volonté du monde ou tout l'enthousiasme nécessaire, le rap n'est pas quelque chose de simple, n'en déplaise à certains esprits chagrins. Le flow, l'attitude ça s'apprend, ça se travaille. Et même si, franchement, ça fait plutôt plaisir qu'une émission aussi populaire et grand public que la "Star Academy" reprenne un classique du rap français comme "Bande Organisée", il faut bien admettre que quand c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, quel que soit l'énergie qu'on y met.

🚨Extrait du cours de chant de la STAR ACADEMY sur le tube «BANDE ORGANISÉE»! pic.twitter.com/7LDx2h0J6f — MARJINAL©️. (0) (@BeMarjinal) November 22, 2023

Pour certains élèves, on sent bien que le titre est largement connu puisqu'ils n'ont pas besoin de leur papier pour suivre les paroles tant ils les connaissent par coeur comme on peut le voir sur certaines images. La professeure de chant, elle, a de l'enthousiasme à revendre pour un morceau loin d'être évident car aucun des rappeurs présents sur ce titre n'a le même flow et le morceau est long car ils sont nombreux ! Il y a donc du travail en perspective.

Et surtout, normalement, les artistes viennent performer avec les élèves mais on a du mal à voir Jul, Naps ou Kofs et SCH se produirent sur le plateau de la "Star Ac". Alors on a comme une espèce d'appréhension... Est-ce qu'encore une fois le rap va être moqué par une émission à grande écoute ou est-ce que la prestation des élèves du château va rendre hommage à un morceau qui a battu tous les records ? On ne veut préjuger de rien mais on n'est pas très serein...

Les élèves et la professeure de chant ont l'air d'avoir kiffé, c'est déjà une victoire.