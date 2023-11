Morad de la Scred Connexion est décédé

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de notre ami et frère de toujours MORAD (membre de la Scred connexion ) paix à son âme, parti suite à une crise cardiaque.

Nos premières pensées vont à sa famille et ses enfants.

Merci à tous ceux qui l’ont aimé et soutenu , ses amis et ses proches .

Que Dieu le garde près de lui , aujourd’hui il veillera sur nous et nous penserons à lui à jamais

La Famille Nafa et la Scred connexion vous remercie.