Tiakola agressé après le Bercy de Gazo

Après avoir participé au concert de Gazo à l’Accor Arena ce jeudi, Tiakola a très mal vécu sa fin de soirée. Il a terminé au commissariat de Noisy-le-Grand après avoir été victime d’une agression et s’est ensuite retrouvé en garde à vue pour dégradations de bien public.

Il était aux alentours de 23 heures quand Tiakola, accompagné d’un ami et de son chauffeur à bord d’un SUV, a été pris en chasse sur l’autoroute. Selon une source policière et le parquet de Bobigny, ils ont été bloqués près de Noisiel à la sortie de l’autoroute A4 par deux autres véhicules. Les agresseurs sont sortis, ont cassé le pare-brise avec un marteau, mais le chauffeur de Tiakola a réussi à s’extraire. C’est dans sa manœuvre qu'il a heurté un autre véhicule et a poursuivi sa course jusqu'au commissariat de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en défonçant la barrière de l’établissement.

25 000 euros cachés dans le compartiment de sa roue de secours

Suite à cette arrivée digne d’un film d’action, le rappeur de 23 ans a avoué posséder 25 000 euros en liquide cachés dans le compartiment de sa roue de secours. Le trio a ensuite été interpellé et placé en garde à vue pour dégradations de biens publics, le temps d’éclaircir toute l’affaire. Les images de vidéoprotection ont confirmé l'existence du guet-apens. Les agresseurs et leurs voitures ont été identifiés mais n’ont pas encore été retrouvés. Braquage ou règlement de compte ? On en saura plus dans les jours à venir.