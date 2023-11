Eazy-E aura une rue à son nom à Compton

Le 22 novembre prochain, Eazy-E sera honoré par la ville de Compton avec une rue qui portera son nom. La famille du rappeur de NWA s'est dit "vraiment reconnaissante" de l'honneur qui lui est fait. Son fils, Lil Eazy-E, a donné une interview à AllHipHop pour expliqué ce que cette distinction signifiait pour sa famille.

"Voir que notre père Eric 'Eazy-E' Wright est honoré pour le 50e anniversaire du hip-hop, c'est un témoignage de son impact et de son héritage dans le genre. Sa contribution au hip-hop ainsi qu'au secteur et à la culture du divertissement continuent d'être reconnues et célébrées, et nous lui en sommes vraiment reconnaissants. Nous continuerons donc à veiller à ce que les actions caritatives de notre père restent notre objectif à travers la Fondation Eric Wright. Nous apprécions vraiment cet honneur."