Rock and Roll Hall of Fame : Missy Elliott entre dans l'histoire

Elle va devenir la première femme du rap à faire son entrée dans ce panthéon.

L'élite de la musique américaine s'est réunie dans la soirée du vendredi 3 novembre à New York pour célébrer les nouveaux entrants au prestigieux Rock and Roll Hall of Fame. Et la légendaire Missy Elliott va devenir la première femme du rap à faire son entrée dans ce panthéon. C'est la rappeuse Queen Latifah qui l'a intronisée, saluant le travail révolutionnaire de la native de Portsmouth avec le producteur Timbaland et son album emblématique "Supa Dupa Fly". "Nous n'avions jamais rien entendu de tel dans notre vie", a-t-elle déclaré à propos de l'album. "Ils ont ouvert la porte à de nouvelles possibilités dans tous les aspects de la musique contemporaine, y compris le rock and roll, mais croyez-moi, rien ne sonnait comme avant après l'arrivée de Missy sur la scène."

I got to the podium & my mind went blank it is a feeling that’s almost unimaginable as I listened to the Cheers & Claps of so many ppl I felt like a little girl again singing to my babydolls in my room. I felt like the child who told my teachers I’m gonna be a star🥹I hope I’ve… pic.twitter.com/E5JKaZ3p4M — Missy Elliott (@MissyElliott) November 4, 2023

Cette institution a dû, comme d'autres de la culture et du divertissement aux États-Unis, faire des efforts pour son image et sa politique en matière de diversité de genre et d'ethnie. Whitney Houston, Aretha Franklin et Madonna y ont notamment été intronisées, mais les femmes représentent à peine 10% des mille membres du Hall of Fame depuis 1986.

En plus de l’intronisation de la rappeuse américaine Missy Elliott, les Californiens de la fusion metal et rap, Rage Against the Machine, l'icône texane de la country, Willie Nelson (90 ans), la rockeuse américaine Sheryl Crow et le groupe de R&B The Spinners complètent le cru 2023.