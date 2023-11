2Pac a une rue à son nom à Oakland

Le rappeur honoré par la ville où il a commencé sa carrière.

La légendaire star du rap, assassinée en 1996, est honorée par la ville californienne d'Oakland, où il a débuté sa carrière. Le vendredi 3 novembre, une portion du boulevard "MacArthur," située près de l'endroit où le rappeur a vécu, a été rebaptisée "Tupac Shakur Way". La famille du défunt rappeur était présente, ainsi que d'autres personnalités du rap comme MC Hammer, qui était un ami proche de Tupac au cours de sa vie courte, mais marquante.

Sa sœur, Set Shakur, a tenu a souligner l'importance de ce moment : "Nous devons protéger les nôtres et veiller à ce que le Tupac Shakur Way soit meilleur que les Martin Luther King Boulevards dans tout le pays. S'il vous plaît, laissez son esprit vivre le reste de ces années dans ces rues et dans vos cœurs, dans la façon dont vous marchez et dont vous vous tenez debout. Écoutez-vous sa musique ? Aimez-vous vraiment sa musique ? Vivez comme vous le faites. Laissez-le vivre à travers vous."

Un des derniers honneurs posthumes, donc, pour le créateur de "California Love." Le conseil municipal avait d'ailleurs voté à l'unanimité, il y a plusieurs mois, en faveur du rebaptême d'une portion du boulevard MacArthur en son honneur.