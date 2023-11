La Nuit de la Rue (Fondation Abbé Pierre) : découvrez la programmation complète

Le rap français se mobilise.

En cette période difficile, le rap français s'engage pour la Fondation Abbé Pierre qui lance la première édition du festival la nuit de la rue les 15 et 16 décembre au Bataclan, à Paris. Un évènement inédit qui mobilisera la scène rap et cultures urbaines contre le mal-logement à travers deux soirées de concerts. A cette occasion, de nombreux artistes seront présents et voici la programmation complète.

Le 15 décembre

Hatik

Ronisia

Soso Maness

Le Juiice

Le 16 décembre

Fianso

Doria

Black M

Vicky R