Complex dresse le classement des 50 meilleurs rappeurs de New York

Un choix difficile.

On le découvre pas, les Américains aiment les classements en tout genre. Régulièrement, dans les émissions, les artistes sont interrogés sur leur top 3, Top 5 etc... Il y a le top des meilleurs rappeurs de trap, celui des punchlineurs ou encore celui des "Drug rappers". Mais, alors qu'on fête les 50 ans du hip-hop en cette année 2023, Billboard a aussi sorti des top ambitieux, ceux des meilleurs groupes ou des meilleurs rappeurs. Complex n'a pas été aussi loin mais quand même, le magazine US a dressé la liste des 50 meilleurs rappeurs originaires de New York. Quand on sait qu'on parle de cette ville comme de la Mecque du hip-hop, nul doute que l'établissement de ce top a dû faire passer de longues soirées de débats fiévreux à la rédaction...

D'ailleurs, on peut lire en introduction de ce classement les mots suivants :

Dans le paysage en constante évolution du hip-hop, peu d’endroits ont joué un rôle plus central que New York [...] De Big L, dont les rimes rocailleuses résonnaient dans les rues de Harlem, à l’ascension fulgurante de Pop Smoke qui a électrisé la scène Drill de Brooklyn, la scène rap new-yorkaise possède un large éventail de voix qui ont joué un rôle déterminant dans l’évolution et la domination du genre au fil des décennies. D’autres, comme Nicki Minaj, ont brisé les normes de genre et redéfini l’autonomisation des femmes, tandis que Jay-Z, un artiste autodidacte qui s’est élevé des Marcy Projects de Brooklyn jusqu'à devenir un magnat mondial, a cimenté à jamais son nom dans les livres d’histoire.

La rédaction a ensuite dressé les critères qu'elle a pris en compte pour établir son classement :

La compétence, la capacité lyricale et l'impact sur le genre et la culture à New York et au-delà ont été des facteurs clés pour déterminer qui a été sélectionné. Il y a quelques noms sur cette liste qui ne sont peut-être pas originaires de New York, mais leurs années de formation se sont déroulées dans la ville, et leur musique canalise certainement l'essence de la culture et du son de New York.

On vous dévoile ici le top 10 mais tout le classement est disponible sur le site de Complex.

10 - KRS-One

9 - Busta Rhymes

8 - DMX

7 - Nicki Minaj

6 - 50 Cent

5 - LL Cool J

4 - Rakim

3 - Nas

2 - Notorious B.I.G

1 - Jay-Z