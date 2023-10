MHD fait appel de sa condamnation

Il est, pour le moment, condamné à 12 ans de prison.

Condamné à 12 ans de prison pour meurtre, MHD a finalement fait appel de cette décision selon les informations rapportées par FranceInfo qui cite des sources judiciaires confirmant ainsi une information du Figaro. Ses coaccusés, Issifou Sylla, Babacar Sonko, Robby Marechaux et Hamidou Traoré ont également fait appel de leurs condamnations, allant de 10 à 14 ans de prison. Le cinquième, qui avait été jugé en son absence, reste en fuite. Son avocate, Me Elise Arfi, n’a pas fait de commentaire. Mais un autre de ses conseils Me Antoine Vey a, plus tard, confirmé l'information à BFMTV. Une suite logique quand on se rappelle que les derniers mots de MHD lors de son procès qui s'est conclu à la fin du mois de septembre dernier allaient dans ce sens. Il avait en effet déclaré :

"Depuis le début, je clame mon innocence dans cette histoire et je continuerai à clamer mon innocence."

MHD est accusé d'être l'un des meurtriers de Loïc K., un jeune homme âgé de 23 ans renversé par une Mercedes appartenant à l'artiste dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Ensuite, il a été passé à tabac par plusieurs agresseurs et on lui a donné plusieurs coups de couteau. Il décèdera quelques minutes plus tard des suites de ses blessures. Pour la justice, il s'agit d'un règlement de comptes entre deux bandes de jeunes de cités parisiennes. Dans cette affaire, MHD a été mis en cause par plusieurs témoins, ce qu'il a toujours réfuté.