Kekra participera au GP Explorer 2

Le streamer Rebeu Deter l'a choisi comme partenaire.

Après SCH et Soso Maness, c'est au tour d'un autre rappeur d'annoncer sa participation au GP Explorer 2, une course de F4 organisée par Squeezie retransmise sur Twitch. En effet, alors qu'il était jusque là sans partenaire, le streamer Billy alias Rebeu Deter a finalement décidé de faire appel à Kekra pour participer avec lui à l'évènement. Ensemble, ils forment l'équipe sponsorisée par Crunchyroll et porteront respectivement les numéros 8 et 92.

"C'était osé de ma part de demander ça à Kekra sachant que c'est un artiste et que c'est peut-être dur pour lui de montrer autant de sa personne sur un tel évènement. [...] Le fait qu'il accepte, je ne m'y attendais pas du tout, mais je suis archi content."

La révélation de la participation du rappeur a été faite dans une vidéo YouTube publiée sur la chaine de Rebeu Deter. Dans un ambiance "Stranger Things", Kekra y révèle au passage un tout nouveau single intitulé "Dégaine" d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes.

Pour ceux qui ont l'habitude de suivre Billy, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est depuis longtemps très proche de Kekra, au point même d'avoir posé à sa place sur la cover de son dernier album "Stratos". Tous les deux originaires du 92, ils ont su créé une relation d'amitié privilégiée comme l'explique le streamer.

"Kekra c'est un frérot à moi depuis très longtemps, on a de la famille en commun. Il habite pas loin de chez moi. [...] De fil en aiguille à force de l'écouter et de le capter, j'ai compris que c'était un mec qui avait les mêmes valeurs que moi. On se reconnait dans pas mal de trucs et je pense surtout qu'on a le même mental."

Un mental qui on l'espère leur permettra d'aller loin dans cette compétition ! Rendez vous le 9 septembre pour le découvrir.