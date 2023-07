Jay-Z : ses lyrics exposés devant la bibliothèque publique de Brooklyn

Un très bel hommage.

On n'avait pas vraiment besoin de preuves mais l'initiative de la bibliothèque publique de Brooklyn montre encore une fois à quel point Jay-Z est une immense légende et pourquoi on parle souvent de lui comme du GOAT. La Brooklyn Public Library a donc décidé de célébrer la carrière d'un de ses enfants les plus célèbres en affichant ses paroles sur la façade du bâtiment comme on a pu le voir sur une vidéo postée cette semaine sur les réseaux sociaux.

Dans celle-ci, une voiture circule sur Eastern Parkway et le conducteur montre alors un groupe de travailleurs installant le nouveau panneau avec "What More Can I Say" de Jay-Z jouant en arrière-plan. Diverses paroles de chansons du catalogue de Hov, dont "Hovi Baby", "Sweet", "Encore", "Justify My Thug", et bien d'autres sont présentées dans ce nouveau projet. Il n'y a pas eu de communication sur les origines du projet, mais on peut penser que cette installation fait partie des célébrations pour le 50e anniversaire du hip-hop.