Rohff très critique sur les agissements de la police

Rohff poursuit son combat et continue de commenter l’actualité de ces derniers jours. Après l’affaire Nahel, Housni réagit désormais aux faits qui se sont produits lors de la marche pour Adama Traoré.

L’actu de ces dernières semaines en France n’est vraiment pas belle à voir. Suite à la mort de Nahel, 17 ans, tué par balle par un policier après un refus d’obtempérer, les réactions ont été vives dans la rue, comme sur les réseaux, émanant des internautes ainsi que du rap game. Des émeutes ont également éclaté dans toutes les plus grandes villes de France. Depuis, entre la cagnotte créée par Jean Messiha pour le policier et les débats stériles, la tension est toujours palpable.

Le samedi 8 juillet, comme chaque année, une marche blanche a été organisée par le collectif Justice pour Adama Traoré, mort dans les mêmes circonstances que Nahel il y a quelques années. Cependant, même si, la marche a été annulée par la préfecture, afin d'éviter toute émeute, celle-ci a tout de même eu lieu. Une manifestation pacifique qui s’est mal terminée pour de nombreuses personnes suite à l’intervention de la BRAV-M, la Brigade de Répression de l’Action Violente Motorisée. En effet, certains journalistes et participants ont été blessés notamment Youssouf Traoré, le frère d’Adama Traoré. Ce dernier a été arrêté (il est accusé d'avoir agressé une commissaire de police), placé en garde à vue et s’est vu prodiguer des soins à l’hôpital.

Rohff, qui n’avait pas hésité à marcher aux côté de la mère de Nahel la semaine dernière, fait partie de ces nombreux artistes qui ne restent pas silencieux face à la situation actuelle. Désormais, c’est l’affaire Youssouf Traoré qu’il dénonce sur ses réseaux. Le dimanche 9 juillet, le rappeur lui a apporté son soutien sur Twitter en partageant une photo du frère Traoré très amoché. Il disait :

"Maintenant, les hommes censés protéger les français les massacrent ? Manifestants, journalistes, femmes, enfants, tout le monde y passe. Et le pire c’est qu’ils font même pas peur à un journaliste. Des fous furieux mal dans leur peau, lâchés dans la nature, désireux de se défouler sur le 1 er ou la 1 ère venue. Il y a des gens très déséquilibrés en France. Il leur faut une thérapie de groupe d’urgence à ceux-là".

Mtn les hommes censés protéger les français les massacrent ? Manisfestants,journalistes, Femmes, enfants : tout l’monde y passe. Et le pire c’est qu’ils font même pas peur à un journaliste. Des fous furieux mal dans leurs peaux lâchés dans la nature désireux de se défouler sur… pic.twitter.com/huOyg2bOVs

Visiblement très impliqué, quelques heures plus tard c’est sur les questions de recrutement dans la police que l’artiste s’est interrogé. En partageant une vidéo de l’intervention du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin au Sénat, il a posté un long texte sur la question :

"Le problème est bien le recrutement dans la police. Pour UNE FOIS nous sommes d’accord. On ne peut pas se permettre d’avoir UNE SEULE pièce défectueuse dans un avion… sinon c’est le crash assuré. Comment se fait-il que l’on ait autant de personnes recrutées telles que vous les décrivez ? On ne peut pas se permettre d’avoir ne serait-ce qu’UN SEUL incompétent dans un corps de métier aussi important, pour le bien-être d’un pays. La mécanique doit être autant si ce n’est plus contrôlée que pour un Airbus !".