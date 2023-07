XXXTENTACION : son album "?" est le plus écouté de l'histoire sur Spotify

Il devance Drake et Juice WRLD.

XXXTENTACION n'est peut-être plus avec nous physiquement mais il est pourtant toujours là. La preuve avec la présence en tête du classement des albums les plus écoutés de tous les temps sur Spotify de son album "?".

La plateforme de streaming Spotify vient de publier la liste des 50 albums les plus écoutés de tous les temps, englobant toutes les données depuis sa création. X apparaît donc au premier rang. Dans le top 5, il est accompagné par Drake et "Scorpion" en deuxième position. Le Canadien est aussi 3e avec "Views". Vient ensuite l'album "Goodbye & Good Riddance" du regretté Juice WRLD tandis que Travis Scott se classe numéro 5 avec "Astroworld".

Si "?" est numéro un, ce n'est pas un hasard. Quatre titres de l'album comptent plus d'un milliard de streams ("hope", "changes" et le méga hit "moonlight") tandis que le plus gros hit de cet opus, '"SAD!" comptabilise maintenant plus de 2 milliards de streams. D'ailleurs, ce morceau est le 50e titre le plus écouté de tous les temps sur la plateforme.

A noter aussi que XXXTENTACION est aussi 6e du classement avec le projet "17" et que Drake et Juice WRLD classent également un autre album dans le Top Ten avec respectivement "More Life" et "Legends Never Die".