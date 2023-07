Ninho sort du silence après la mort de Nahel

"Ouais. Quand même. C'est dramatique qu'un petit de 17 ans meurt comme ça. Les mêmes histoires se répètent depuis 2005. On est en 2023. On n'aimerait pas qu'en 2042 ça aille plus loin. C'est pas bon. C'est pas mon rôle de gérer ça, mais c'est mon rôle de prendre parti, de parler, parce que ça nous touche. Ça touche tout le monde, parce qu'il y a deux côtés. On aimerait que les deux côtés soient rééquilibrés. C'est tout."