Ninho se lance dans la restauration avec le "Jefe Burger"

À deux pas des Champs-Élysées.

Ninho continue de développer ses business en dehors de la musique. Alors même que son dernier album est un véritable carton, il vient d’annoncer l’ouverture du "Jefe Burger", son premier restaurant.

Si certaines personnes ont du mal à faire plusieurs choses à la fois, ce n’est pas le cas de N.I et loin de là. À l’instar d’un grand nombre d’artistes américains (et français d’ailleurs), le rappeur multiplie ses activités et se développe dans divers secteurs. En tant qu’homme d’affaires averti, le Jefe a donc déjà son barber shop ainsi qu’une marque de vodka développée depuis peu. Aujourd’hui c’est vers la restauration que l’entrepreneur se tourne.

Seulement quelques jours après avoir dévoilé son dernier projet "NI", l’artiste a posté une vidéo promotionnelle de son dernier bijou, un fast-food nommé "Jefe Burger". Dans la séquence de même pas 40 secondes, on peut apercevoir "l’interprète de LVL UP 3" accompagné de son cuisinier, en train de concocté un burger, avec comme il le dit, "une sauce incroyable". Ce dernier donne ensuite rendez-vous à ses fans (mais pas que), au "Jefe burger" situé au 24 rue Lauriston de Paris, proche des Champs-Élysées.

On peut donc dire que Ninho a le vent en poupe en ce moment. Cependant, le timing choisi par le Jefe n’est certainement pas un hasard. En effet, entre la sortie du projet, le buzz qu’il y a autour de ce dernier, notamment grâce aux feats internationaux et les chiffres incroyables qui l’accompagne (6 millions de streams sur Spotify en 24h), c’était maintenant ou jamais. Ninho est un vrai businessman ! Lui qui a évoqué la retraite à plusieurs reprises, il aura encore de quoi faire même s’il se retire du game.