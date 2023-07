Rohff partage un texte lucide sur la bavure de Nanterre

Il se mue en observateur attentif.

Rohff a été un des premiers rappeurs à réagir après la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre. Il était ensuite présent lors de la marche blanche organisé en souvenir du jeune homme et a rencontré sa mère. Il aussi partagé le message de la troisième personne présente dans le véhicule. Plus tard, il a posté un message d'apaisement alors que les cités de France s'embrasaient. Il a publié sur Twitter, un texte fort qui résume très bien la situation et dans lequel il explique de qu'il a vu.

"J'ai vu la carte blanche donnée aux forces de l'ordre cette nuit, des jeunes ont été tamponnés J'ai vu la carte blanche donnée à la justice cette nuit, des jeunes en comparution immédiate jugés avec de lourdes peines, d'autres vies détruites. J'ai vu le gouvernement totalement déconnecté de la réalité cette nuit, des discours qui n'arrangent en rien la situation et qui ne s'attaquent pas au fond du problème. J'ai vu une cagnotte dépasser le demi-million d'euros pour récompenser un homme qui injustement et impunément enlevé la vie. C'est un message fort qui est envoyé à la jeunesse oubliée de ce pays. [...] J'ai vu le gouvernement crispé dans le déni même quand l'ONU l'appelé à la vérité. J'ai vu politiques et médias souffler sur les braises pour leurs intérêts. Je n'ai vu personne pour panser les plaies... [...] J'ai vu le pays plonger dans l'émotion et la peur. Les excès des extrêmes se crachant leur haine en TT pendant que le juste milieu a pris congé

Tout le texte de Rohff n'a pas été retranscris ici, le reste est lisible dans ce tweet.