Billboard révèle le top 10 des meilleurs groupes de rap de l'histoire !

Un classement qui devrait encore faire des vagues.

Aux Etats-Unis, c'est le Black Music Month. A cette occasion et aussi parce que l'on fête les 50 du hip-hop cette année, Billboard a dressé un Top 50 des plus grands groupes de rap américains. Un classement pas facile et qui a dû prendre du temps et de nombreuses discussions dans la rédaction du média. Rappelons que leur classement des 50 meilleurs rappeurs de l'histoire avait suscité nombre de polémiques et que cela avait le point de départ du clash entre Jim Jones et Pusha T qui a repris il y a peu...

Dans son introduction, l'équipe de Billboard explique d'ailleurs :

Il convient de répéter que cette entreprise n'a pas été prise à la légère. Il a fallu beaucoup de délibérations et des discussions encore plus approfondies pour arriver à ce que nous pensons être une liste authentique et bien pensée qui reflète les pionniers fondateurs du hip-hop, les pionniers de l'évolution et les perturbateurs contemporains. Les groupes sélectionnés englobent également 50 ans de jalons culturels.

Et de préciser les critères :

Pour déterminer ces classements, l'équipe éditoriale de Billboard a une fois de plus pris en compte les critères suivants, sans ordre précis : corpus d'œuvres/réalisations (singles/albums classés, certifications or/platine, autres récompenses), impact/influence culturelle (comment le le travail du groupe a favorisé l'évolution du genre), longévité (années au micro), paroles (compétences en narration) et le flow (prouesses vocales). Leur définition des groupes comprend des duos, des groupes propres et des collectifs plus nébuleux.

TOP 10 des plus grands groupes du hip-hop selon Billboard :

OutKast Wu-Tang Clan N.W.A A Tribe Called Quest Run-D.M.C Public Enemy Eric B. & Rakim Salt-N-Pepa De La Soul The Roots

Retrouvez le classement complet ici.