Booba s'en prend à Zemmour après le drame de Nanterre

Les propos du polémiste n’ont pas laissé le Duc indifférent.

Suite à la mort de Nahel, tué par balle suite à une bavure policière, les récupérations politiques vont bon train. En tête de ligne, Éric Zemmour dont le tweet destiné à Emmanuel Macron sur le sujet, a fait réagir Booba.

L’actualité de ces derniers jours est focalisée, bien tristement, sur la mort d’un énième jeune adolescent, suite au tir d’un policier à Nanterre. Nahel, 17 ans a été abattu par balle le mardi 27 juin suite à un refus d’obtempérer. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias, les réactions sont vives et le choc, tout aussi conséquent, à juste titre. Les internautes, tout comme une grande partie du rap game ont exprimé leur colère sur la Toile. En effet, de Kery James, à Rohff, tout en passant par SCH et Hamza, les messages de soutien sont nombreux.

Cependant, les messages justifiant cet acte ignoble et condamnant la victime dans ce drame sont tout aussi présents sur Internet. Pire encore, les récupérations politiques (émanant principalement de la droite et de l’extrême droite), n’ont pas tardé à émerger. Par exemple, lorsque le président de la République a apporté son soutien à la famille de la victime et a souhaité que justice soit faite, il n’aura pas fallu bien longtemps pour qu’Éric Zemmou fustige les propos du chef de l’état. Il a tweeté :

"Ce qui est inexcusable, c’est un Président qui, par lâcheté, condamne ainsi un policier sans la moindre forme de jugement et donne raison aux émeutiers. Emmanuel Macron a choisi sa France".

Des propos que B2O n’a pas apprécié. Lui qui n’hésite pas à partir au clash lorsqu’il s’agit de Zemmour, ou de politique de manière générale, il n’est pas resté indifférent. En réponse au fondateur de Reconquête, il a tweeté à son tour :

"Évidemment que le peuple a raison! L'usage d'une arme à feu était totalement excessif. Le policier n'était pas en danger. Mais à force que la police tue sans être condamnée, ça devient un sport national. Pendant ce temps-là, Palmade est en boîte. RIP Nahel. La France va très mal...".

Une réponse accompagnée d’un petit tacle à Pierre Palmade, qui est effectivement au cœur d’une polémique depuis qu’il a été vu en boîte de nuit à Bordeaux le week-end passé.