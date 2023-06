Bavure de Nanterre : le rap français ne relâche pas la pression

Tout le monde veut la justice et des explications.

La mort de Naël abattu par un policier lors d'un contrôle routier par un policer a suscité émotion et indignation. Hier, le rap français dans son ensemble a réagi en bloc et a demandé la justice. Aujourd'hui, jeudi 29 juin, les émeutes dans les quartiers ont pris des proportions beaucoup plus importantes mais le seul souci de tous, c'est la justice et le respect de la mémoire de Naël. C'est aussi un combat sans fin sur les violences policières. On remarquera d'ailleurs que les rappeurs ne sont pas les seuls à avoir réagi, des acteurs, des footballeurs se sont greffés au concert de protestations. Beaucoup aussi ont partagé la cagnotte mise en place pour aider la famille de Naël. Sadek a déjà contribué en donnant le cachet total de l'un de ses prochains concerts. Solidarité et colère donc sont à l'ordre du jour.

Avec instincts productions on a décider de donner le cachet de mon prochain concert (ce vendredi)à la famille , c’est pas grand chose (9000€) mais chacun doit agir à son échelle , les « Tweets d’indignation » ça va 2 minutes



Ps : je suis disponible pour toute action CONCRÈTE — sadek (@Sadekniuum) June 28, 2023