Bavure de Nanterre : Rohff partage un message du troisième passage de la voiture

C'est édifiant.

Depuis la mort de Naël lors d'un contrôle routier à Nanterre, la situation est plus que tendue puisque des émeutes ont éclaté un peu partout après cette nouvelle bavure policière qui a coûté la vie à une jeune homme de 17 ans. Le rap français s'est mobilisé depuis le drame. Outre les réactions via Twitter, des choses concrètes se mettent en place. Ainsi, Sadek a décidé de laisser la totalité de son cachet de son concert toulousain à la famille du jeune assassiné. De son côté, Rohff a reçu un message privé de la troisième personne qui était dans le véhicule contrôlé et qui a réussi à prendre la fuite. L'artiste a partagé ce message in extenso afin de prouver la violence de l'intervention policière.

"Le 3ème passager de la voiture conduit par (Nahel 17ans exécuté à bout portant par un policier hors de danger ) nous apprend ceci :"

On peut y lire notamment que :

"Le policer a mis quatre coups de crosse (à Naël). Sa tête a tourné, la voiture était déjà démarrée, la vitesse était déjà mise et quand il se faisait taper, il a lâché le freine et la voiture a avancé et le fdp de policier a tiré. Il a réussi à être avec nous encore trois secondes, à klaxonner, son pied était sur l'accélérateur, j'ai vu qu'on allait droit dans le mur. Je l'ai regardé, je l'ai vu trembler, j'ai essayé de le réveiller pour partir mais il ne parlait pas, il ne bougeait pas. Et j'ai couru."