Drake a reçu les clés de la ville de Memphis

Une distinction de plus pour Drizzy.

Drake a été honoré par la ville de Memphis en recevant les clés de la commune et plus particulièrement du comté de Shelby.

Remettre les clés d’une ville à quelqu’un est une tradition qui ne date pas d’hier. Si elle reste symbolique, elle signifie principalement qu’une ville met à l’honneur une personnalité ou membre d’une communauté ayant contribué au rayonnement de la ville, en dehors de murs de celle-ci.

Drake, qui travaille actuellement sur un album pour accompagner son livre de poésie sorti le 23 juin, n’est pas né à Memphis, mais c’est tout comme. En effet, le canadien cite régulièrement la ville dans sa musique et son père y étant originaire, il y a également passé tous ses étés étant enfant. Cette ville de l’état du Tennessee tient donc une place importante dans le cœur du 6God. La municipalité de Memphis n’hésite pas non plus, à son tour, à rendre hommage aux artistes ayant impacté la ville. Par exemple, en 2021, cette dernière a renommée une rue au nom de Young Dolph afin de rendre hommage au rappeur décédé.

Le lundi 26 juin, le président du conseil de la municipalité du comté de Shelby, Mickell M. Lowery a donc rassemblé Drake, son père, des proches et tout un tas de personnes, pour mettre officiellement celui qui bat tous les records du Billoard à l’honneur. Tout en lui attribuant les clés de la ville, il disait :

"On dit toujours que la musique de Memphis touche le monde et comme je l’ai dit, tu as du sang de Memphis en toi et tu touches le monde, sans aucun doute. Tu as des Grammys, tous ses prix, tous ces awards, mais tout le monde n’a pas les clés du Comté de Selby. On les donne uniquement à ceux de chez nous, ceux qu’on aime profondément".

Une bel honneur, bravo Drake !