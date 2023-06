Dr. Dre aura son étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2024

Il était temps !

La liste des célébrités à être prochainement honorées sur le fameux Hollywood Walk of Fame a été dévoilée. On y retrouve de nombreuses stars de la musique comme Dr. Dre, qui va enfin avoir son étoile, après plus de 30 ans de carrière.

Le Hollywood Walk of Fame est une entité aux États-Unis, tout comme dans le monde entier. De nombreux touristes passent d'ailleurs par ce spot incontournable de Los Angeles et marchent sur les étoiles de leurs stars préférées. Pour les artistes concernés, il s’agit d’une consécration qui prouve leur impact et leur contribution à la culture américaine.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Dr. Dre n’avait pas encore son étoile sur le Walk of Fame. Heureusement, l’ordre des choses va pouvoir être rétablie en 2024, puisque le rappeur fait partie des sélectionnés sur des centaines de nominations, par la Chambre de Commerce d’Hollywood. Lui qui recevait il y a peu le le Hip-Hop Icon Award de l'ASCAP, on peut dire que Dre a le vent en poupe. Et pour cause, alors que nous fêtons cette année les 50 ans de la culture hip-hop, toutes les célébrations liées à cet événement rappellent à quel point le producteur a eu impact considérable sur le genre et sur l’industrie musicale de manière globale. Un de ses classiques a été désigné "meilleur beat de tous les temps", c’est pour dire !

Aux côtés de Dr. Dre et parmi les 31 artistes sélectionnés pour le Walk of Fame, on y retrouvera d’autres grandes figures de la musique telles que Toni Braxton, Brandy ou encore Gwen Stefani. Si celle de Tupac fut inaugurée à titre posthume début juin, en 2024, l’acteur iconique de Black Panther Chadwick Boseman et la légende de la soul Otis Redding seront également honorés à titre posthume.

Quand on pense que "The Chronic" fête ses 30 ans cette année, il était temps que Dr. Dre ait son étoile ! Mieux vaut tard que jamais.