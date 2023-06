Hellsinky : la folle histoire du rap indépendant

Zez XXI se penche sur le socle du rap.

Zez XXI est journaliste et il a passé 15 ans dans "le rap indépendant" en tant que journaliste mais aussi comme responsable de communication. De cette expérience faites de galères et de désillusions, mais aussi de joies et de réussites, il a conçu toute une aventure "Hellsinky" c’est l’histoire du rap indépendant.

Bien entendu, les anecdotes racontées dans l'univers "Hellsinky" sont tirées d'histoires vraies, mais elles ne reprennent pas la réalité en tout point. Le concept "Hellsinky" comprend plusieurs NFT avec des podcasts et également un livre déposé en vidéo NFT qui complète l'ensemble. "Hellsinky" c'est aussi un site internet : urbantracks.

Le but de cette démarche est surtout de mettre en lumière le rap indépendant qui est le socle sur lequel repose aujourd'hui le rap en général.