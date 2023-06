BET Awards 2023 : découvrez les plus prestations live

Il y a avait un sacré plateau !

La cérémonie des BET Awards s'est déroulée dans la nuit du 25 au 26 au Microsoft Theatre de Los Angeles. Encore une fois, cela a été l'occasion de performances scéniques uniquent dont certaines resteront dans les annales. En effet, c'est la première que fois que Quavo et Offset se réunissaient en tant que Migos pour rendre hommage à TakeOff. C'était aussi l'occasion de fêter dignement les 50 ans du hip-hop à travers une prestation époustouflante.

NLE Choppa "Champions" & "Do It Again!"

Finesse2Tymes "Back End!"

Armani White

Freeway "Flipside," and "What We Do!"

Rae Sremmurd "Sexy," "Black Beatles," "No Type," and "Leans Gone Cold!"

Lil Uzi Vert "Just Wanna Rock"

Kid Capri, MC Lyte,The Sugarhill Gang, MC Lyte, D-Nice et Big Daddy Kane

Latto "Put It On Da Floor"

Coco Jones

Davido & Musa Keys "Unavailable"

Migos

Bobby Shmurda, Chief Keef & The Ying Yang

Doechii & Trillville "Booty Drop", "What It Is/ Some Cut"

GloRilla "Lick or Sum!"

Hommage au rap des années 90

Ice Spice

Warren G, Yo-Yo, Tyga, YG and DJ Mustard

Lola Brooke "Don't Play With It!"

Tribute to Busta Rhymes