Jack Harlow donne son Top de ses albums de rap préférés

Il cite, Drake, Kanye West, JAY-Z et OutKast.

Dans une très grosse interview avec Rap Radar, Jack Harlow en a profité pour donner son sentiment sur le diss track que lui a balancé Machine Gun Kelly. Mais, plus intéressant encore, il a listé son top 5 de ses albums de rap favori et on peut dire que le monsieur a du goût puisqu'on y retrouve notamment Kanye West, Drake, OutKast et JAY-Z.

"Late Registration, Aquemini, Nothing Was The Same... J'adore aussi The Blueprint et tu sais quel album j'aime aussi, When Fish Ride Bicycles des The Cool Kids. J'adore the Cool Kids. The Cool Kids me donne de l'énergie et la vibe dont j'ai besoin."

Ailleurs dans l'interview, il a expliqué qu'il trouvait que les meilleurs rappeurs actuels comme Drake, Kendrick Lamar et J. Cole semblent déjà nostalgiques d'une époque où le hip-hop et "les choses allaient un peu mieux".

"Ce que les gens veulent est en train de changer, ce que les jeunes veulent aussi. Et c'est presque comme si les voix de Drake, Kendrick et Cole étaient devenues sacrément nostalgiques. Nous savons bien que c'est parce que cela date de l'époque où les choses allaient un peu mieux. Quand vous entendez la voix de Drake retentir dans un club, ça vous rappelle à quel point 2012 a été un grand moment. Cela vous rappelle à quel point 2016 a été un grand moment. C'est pourquoi les gens reviennent en arrière et qu'au lieu d'écouter de la nouveauté, ils réécoutent "Forest Hills Drive" ou "Late Registration". Nous vivons à une époque où les gens n'ont pas l'impression que cette époque est spéciale ou marquante et qu'elle ne produit rien d'intemporel ou de classique."

Et, franchement, sa réflexion n'est pas si bête, surtout quand les médias américains remarquent que le rap n'a pas eu un seul numéro au classement Billboard des meilleures ventes de single depuis le début de l'année 2023, une première depuis de nombreuses années.