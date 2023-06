Offset et Quavo rendent hommage à TakeOff pour son 29e anniversaire

Offset et Quavo ont-ils fait la paix ?

Ils étaient même ensemble.

Le 18 juin dernier était pour certains une journée forte en émotion, puisque Takeoff aurait dû célébrer son 29e anniversaire. A l'occasion, nombreux sont les artistes lui ayant rendu un nouvel hommage, à commencer bien évidemment par ses anciens compagnons des Migos. Sur Instagram, Quavo a notamment partagé une vidéo de son neveu.

"Joyeux anniversaire Takeoff, j'ai hâte de revivre des journées comme ça."

Même chose pour Offset, qui lui a partagé toute une salve de photos de Takeoff sur Instagram accompagné d'un beau message.

"Joyeux anniversaire Rocket Man. Le meilleur à avoir toucher un micro ! L'homme le plus pur que je connaisse, ton coeur était d'or. On célèbre ta vie parce que tu es encore avec nous, je t'aime."

Cet hommage des deux anciens Migos ne s'est pas limité qu'aux réseaux sociaux. Offset et Quavo étaient d'ailleurs présents à une fête organisée par les proches du défunt rappeur d'Atlanta. Une photo d'eux à ce fameux rassemblement circule sur les réseaux sociaux. On les voit tous les deux avec un t-shirt à l'effigie de Take en train de discuter. Preuve donc que les choses semblent s'arranger entre les deux rappeurs, eux qui n'avaient pourtant pas l'air en très bons termes depuis de nombreux mois.