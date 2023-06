Aya Nakamura au centre d'un conflit entre Nicoletta et Anne Roumanoff

Ce serait presque risible si ce n'était pas teinté de racisme...

Aya Nakamura est en pleine actualité. Elle est actuelemment lancée dans une grande tournée et vient d'assurer plusieurs soirées à l'Accor Arena à Paris. Elle a aussi fait l'ouverture de la finale de "The Voice" ce qui n'est pas rien pour une artiste issu du monde du rap. C'est dire la place qu'elle occupe aujourd'hui dans le monde musical et dans la pop culture. Forcément, elle doit faire face aux critiques et certaines sont plus intelligentes que d'autres...

Ainsi, l'interprète de "Pookie" a subi les assauts de Nicoletta, 79 ans, dans Télé-Loisirs :

"Je suis abasourdie par Aya Nakamura. J'ai vu des images sur le web : c'est un produit aberrant pour moi. Elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses sans arrêt. Elle s'accroupit. Elle ne danse pas, elle marche. Elle dit : 'Fallait laisser votre daron au vestiaire.' Mais c'est affreux ! Elle frôle son sexe sans arrêt. Ce n'est pas bien, parce que c'est des mômes qui viennent l'écouter. Pour moi, c'est pas de la musique. C'est de la vulgarité !"

Bon, vu la différence d'âge etc, on aurait pu laisser couler. Mais franchement, ce qu'on lit ça ressemble plus à du racisme qu'à un avis musical. Et d'ailleurs, l'interprète de "Mamy Blue" a été reprise de volée aussi sec avec l'humoriste Anne Roumanoff sur RFM.

"Elle est très originale, elle est féministe, elle est libre et sexy. Elle envoie chier tout le monde, elle a de l'humour, elle est très intelligente. Je trouve qu'en France, il y a un mépris pour elle parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire et parce qu'elle n'a pas les codes de certains trucs. Ça m'énerve quand les gens ont une espèce de mépris. Mais ferme ta gueule ! Elle est beaucoup plus intéressante que plein de chanteuses devant lesquelles tout le monde se prosterne. Elle a une énergie et un public. Je la trouve incroyable. Je l'adore."

De son côté, Aya rigole et compte les points... Sans doute la meilleure attitude à avoir devant de tels débats...