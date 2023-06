Kanye West empoche 25 millions de dollars d'Adidas

Ye s'en sort plutôt bien !

C'est une fin de partenariat qui semble finalement bien profiter à Kanye West. Le rappeur de Chicago viendrait d'empocher 25 millions de dollars suite à l'opération de reventes lancée par Adidas pour se débarrasser de leurs stocks de Yeezy, et ce en seulement 24 heures. On dirait donc que Ye ne souffre pas tant que ça de sa rupture avec la marque à trois bandes, bien au contraire. Cette somme d'argent devrait en tout cas lui permettre de se refaire et, peut-être, de retrouver sa place dans le classement des milliardaires.

🚨 Voici les chiffres stratosphériques du premier jour de la mise en vente des Yeezy :



👟 682.000 paires vendues

💵 170M de bénéfices



Kanye West a gagné 25M$ en 24H 🤯 pic.twitter.com/yiBrdGxzuV — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 1, 2023

Cependant, ces 25 millions ne représentent pas la totalité des ventes des Yeezy restantes. Adidas avait en effet annoncé bien avant la vente qu'une grande partie des bénéfices serait reversés à deux associations de lutte contre les discriminations. Malgré tout, Kanye West s'en sort plutôt bien.

Ce n'est en plus pas la seule bonne nouvelle que le rappeur a reçu cette semaine à propos d'Adidas. Il y a quelques jours, la marque s'est vue refuser une demande pour geler les 75 millions dollars toujours détenus par Yeezy. Les avocats de la marque à trois bandes avaient pourtant sorti tous leurs arguments, expliquant que le rejet de cette ordonnance leur ferait subir un "préjudice irréparable".