Rohff insiste sur Nadine Morano et clashe aussi Eric Zemmour

Il les met face à leurs propres discours.

C'est devenu assez rare que le rap se mêle de politique, mais quand il le fait, on ne peut souvent qu'être d'accord. Quand Rohff s'en prend aux donneurs de leçons Eric Zemmour et Nadine Morano, on valide la démarche. Comme lui, on a du mal à encaisser que ces deux sinistres personnages soient présents sur tous les plateaux de télévision pour nous dire quoi faire ou pas alors qu'ils n'arrivent même pas à se faire respecter par leurs propres enfants... Après l'arrestation du fils Morano pour délit de fuite et possession de drogue, il paraissait quand même opportun de rappeler que la progéniture de Zemmour n'était pas toute blanche non plus... Et de rappeler qu'ils ont tous les deux proposés des sanctions pour les parents de délinquants, ce qu'ils sont, de fait, eux-mêmes devenus...

.@nadinemorano @ZemmourEric ... Cette fameuse sanction réservée aux parents d'enfants qui glissent que vous réclamiez, elle s’appliquerait pour vous aussi ? ou Joker pour les élus ? Répondez directement au lieu d'envoyer vos fayots sous mes tweets

Rappelons qu'à l'annonce de l'arrestation du fils de Nadine Morano, Rohff avait déjà prix la parole pour rappeler que, quand on donne des leçons aux autres, il faut soi-même être irréprochable, ce qui n'est clairement plus le cas des deux personnalités politiques...