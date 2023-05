Damso va bientôt faire sa propre exposition

Le Belge est en plein travail

Ses textes complexes, parfois très sombres, ses morceaux incroyables, son attitude, sa liberté artistique, son "clash" avec Kopp : on peut dire que Damso aura marqué le rap game de son empreinte, en y occupant une place centrale. La preuve, il continue d'être cité comme une référence alors que son dernier album date de 2021, et n'importe quel couplet, même en feat, suscite l'attente. On imagine qu'à ce stade, il a un peu fait le tour du game, et Dems a décidé de commencer à explorer d'autres horizons.

C'est en tout cas ce que nous laisse penser l'information que le rappeur a livrée via son compte Instagram, en story. Damso a annoncé : "Merci la Nation. Je vais bosser sur ma première exposition, ça va me prendre une vingtaine de mois. Souhaitez-moi bonne chance". L'exposition n'est donc pas pour tout de suite, mais l'artiste est en train de charbonner ça proprement, comme d'habitude avec lui, on lui fait confiance pour ça. Une vingtaine de mois, ce qui nous emmènerait donc en 2025 si tout va bien.

Une nouvelle qui ne va peut être pas forcément ravir les fans du Damso rappeur, puisqu'il est possible que cette exposition l'occupe pas mal, et que son retour avec un album solo soit encore retardé. On ne sait pas s'il s'agira d'une exposition de peinture, de photos, ou d'un peu tout mélangé. On ne sait pas non plus où est ce qu'on pourra admirer cette exposition, Mais on a hâte de savoir ce que Dems nous prépare. Car artistiquement, il a toujours eu quelque chose d'unique dans le game, et ça promet pour l'expo.