Young Thug : premières accusations de meurtres

Ça commence à sérieusement chauffer pour lui...

On savait déjà que Young Thug faisait face à de lourdes accusations, mais les choses semblent encore plus se compliquer pour lui. En effet, l'un de ses co-accusés également membre de YSL, Cordarius Dorsey, vient d'être accusé de meurtre. Selon des documents judiciaires obtenus par AllHipHop, ce dernier aurait abattu un homme en janvier 2020 après avoir eu une altercation avec lui. Et ce n'est pas le seul meurtre pour lequel Dorsey est accusé, puisqu'il a déjà été reconnu coupable d'un autre assassinat en 2019 pour lequel il purge actuellement une peine de prison à perpétuité.

Dis comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit d'une nouvelle sordide histoire de meurtre. Mais là où ça se complique pour Young Thug, c'est que Dorsey faisait partie de YSL, groupe décrit comme un "gang violent" par les autorités. Et comme Thugger est soupçonné d'être le chef de ce gang, il serait donc fortement impliqué dans ces différents assassinats.

Bref, encore un problème que Young Thug peut rajouter à sa liste déjà bien remplie. En plus de ses problèmes judiciaires, il a d'ailleurs récemment eu des petites complications médicales qui ont conduit à l'interruption de l'une de ses audiences pour le transporter à l'hôpital. Pour son avocat, la santé fragile du Thugger serait due à ses conditions de détention.