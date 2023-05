2Pac : une rue d'Oakland va porter son nom

La ville va rendre hommage au rappeur de la côte ouest.

2Pac est une légende, on est tous d'accord, pas besoin d'enfoncer une porte ouverte. La ville d'Oakland qui l'a adopté a donc décidé de lui rendre hommage avec une rue qui sera renommée en son honneur. Selon The Oaklandside, le conseil municipal d'Oakland s'apprête à soumettre au vote afin de renommer une partie du boulevard MacArthur entre Grand Avenue et Van Buren Avenue en "Tupac Shakur Way".

La décision de renommer cette rue a été présentée par un membre du conseil municipal, Carroll Fife qui explique :

"L'héritage de Tupac Shakur se poursuit grâce à ses contributions à l'art et à ses réflexions sociales. Au fin des années, il a touché de nombreuses personnes, des enfants, des adultes, de son vivant et même après sa mort, trop jeune, à cause de la violence des armes."

Bien que 2Pac soit né sur la côte Est, sa carrière a débuté à Oakland alors qu'il était roadie et danseur pour Digital Underground. Il a également créé la majorité de ses albums légendaires en Californie, dont "2Pacalypse Now" en 1991, "Strictly For My N.I.G.G.A.Z." en 1993, "Me Against The World" en 1995 et "All Eyez On Me" en 1996. La ville d'Oakland avait précédemment honoré Too $hort avec une rue renommée en son honneur en décembre 2022. De plus, comme le rapporte The Oaklandside, Oakland a déclaré le 16 juin "Tupac Shakur Day" en 2016.

Des plaques commémoratives, offertes par la Fondation Tupac Shakur, seront installées dans la zone du boulevard MacArthur quand le conseil municipal de la ville aura procédé au vote.