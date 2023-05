Shay impressionne lors des Flammes

La présence de la rappeuse n’est pas passée inaperçue.

Shay n’a laissé personne indifférent lors de la cérémonie des Flammes. Que ce soit par sa prestation scénique, son exclu ou même sa tenue, elle aura marqué les esprits.

On peut dire que la première édition de la cérémonie des Flammes a eu son lot d’événements marquants. Entre le palmarès, les incroyables prestations, les moments de gênes (oui, parce qu’il y en a eu) et les premiers coups de gueule, venant notamment de SDM ou encore Booba, les Flammes sont au cœur de l’actualité de ces dernières 24h. Shay notamment, a suscité de nombreuses réactions sur la Toile et s’est même retrouvée en tendance sur Twitter.

Tout d’abord, la juré de Nouvelle école a fait une entrée fracassante sur le tapis rouge. Comme elle le disait elle-même sur le réseau social à l’oiseau bleu : "On m’a dit tenue de gala", elle était donc dans le thème !

On m’a dit tenue de gala… ❤️‍🔥 https://t.co/n8t9qVv0lG — Shay (@shayizi) May 11, 2023

Est venue ensuite le moment de sa prestation. Pour sa première fois sur scène (elle qui n’avait fait que des showcases jusque -là), l’artiste a tout donné, que ce soit en terme de scénographie, de chorégraphie et de mise en scène. Mieux encore, elle a interprété un titre inédit et annoncé la sortie prochaine de son troisième album. Un passage remarqué qui lui a même valu une standing ovation de toute la salle. Les réactions qu’elle a suscité sur les réseaux sont d’ailleurs la preuve de son impact sur la cérémonie :

#LesFlammes2023 On peut parler de Shay comme on veut, mais la go sait tenir un show pic.twitter.com/Hdd9k39v1k — ᴶᵉ ˢᵘⁱˢ ᵖᵃᵘᵛʳᵉ (@usersarraah) May 11, 2023

Mais je comprend pas pourquoi les gens n’on pas sauté quand shay est passé elle nous as servi un show surtout que c’est sa première scène. Elles nous as tellement respectée #LesFlammes2023 pic.twitter.com/1bEgWg5CwV — 𝙾𝚗𝚒𝚔𝚊 🏴‍☠️ (@reyhvnne) May 11, 2023

SHAY vient de dévoiler une exclu durant sa performance à la cérémonie #LesFlammes2023 pic.twitter.com/9OwUmsALjX — Trend Musique (@TrendMusique) May 11, 2023

L’exclu de Shay avec une scénographie et une prestation incroyable 🙏🏾 pic.twitter.com/WEaDrjZTnm — THE WORLD 🎬 (@theworld_rap) May 11, 2023

🚨SHAY annonce la sortie prochaine de son troisième ALBUM en direct des flammes ! pic.twitter.com/jtAIX0zCrN — RAPLUME (@raplume) May 11, 2023